Бущан избежал операции, но не сыграет за Украину в отборе на ЧМ-2022

Голкипер Динамо и сборной Украины Георгий Бущан оказался вне футбольного поля из-за травмы. К счастью, повреждения не столь серьезное, чтобы потребовалось хирургическое вмешательство.

Как рассказал сам футболист, травма спины беспокоит его уже в течение года. После игры с Интером произошло обострение, также дискомфорт он чувствовал на матчи с Ингульцом.

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Записался на МРТ. Там уже обнаружили обострение межпозвоночной грыжи. Такая беда случается у каждого 4-5 спортсмена. Сейчас нужно дать паузу, чтобы она немного успокоилась. Ничего страшного, срочная операция не нужна. К сожалению, придется пропустить определенный период времени. Надеюсь, со следующей недели начну работать в общей группе,

– рассказал Бущан.

Также он добавил, что пропустил занятия в общей группе, поэтому не сможет помочь сборной Украины в матчах квалификации на ЧМ-2022 против Казахстана и Франции. Напомним, поединки состоятся 1 и 4 сентября соответственно.

Георгий Бущан был основным голкипером сборной Украины на Евро-2020, его мастерство отмечали крупнейшие мировые СМИ.