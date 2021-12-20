Бундеслига, МЛС, Бельгия – Качараба получил топовые предложения продолжения карьеры

Пражской Славии следует поспешить с окончательным приобретением защитника сборной Украины Тараса Качарабы. В противном случае он поставит подпись под договором с другим клубом.

Контракт футболиста принадлежит чешскому Словану, Славия арендовала его до 31 января. Если до завершения соглашения чемпион Чехии не оформит полноценный трансфер Тараса – его перехватят другие клубы.

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Как рассказал агент Вячеслав Заховайло, Качараба уже получает отличные предложения для продолжения карьеры.

"Тарасом сейчас интересуются три клуба – из Бундеслиги, представляющий первую шестерку, из MLS и из Бельгии. В последнем случае это уже, по сути, официальный запрос на игрока.

Но трансфер в любой из этих клубов состоится только в том случае, если до 31 января следующего года Славия не использует предусмотренную договором опцию выкупа Качарабы у Слована", – рассказал Заховайло.

Напомним, Тарас получил вызов в национальную сборную Украины и сыграл в товарищеском матче против Чехии, завершившемся со счетом 1:1.