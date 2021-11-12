"Раньше были переговоры с Ребровым, есть видение, что в будущем он возглавит сборную. Но сейчас мы понимаем, что главный тренер – Петраков. И у него нет временных ограничений касаемо вопроса, сколько он будет наставником. Сколько будет успешной история, столько он и будет", – заявил глава УАФ.

Читайте также Украина играет в феноменальный футбол, – автор гола в наши ворота радуется ничьей

Также Павелко рассказал о хорошей коммуникации Реброва с нынешним тренером национальной команды:

Ребров постоянно на связи был и с Шевченко, и с Петраковым. Сам Шевченко утверждал, что видит Сергея своим преемником. Но получилось так, что у Реброва контракт с клубом до конца весны, и не было возможности его пригласить. Ребров переживает за сборную, он общается с Петраковым. Мне нравится то, что между ними полное понимание. Нет ревности между ними.

Напомним, именно Сергей Ребров считался основным претендентом на должность главного тренера сборной после ухода Андрея Шевченко. Однако в начале июня Ребров подписал контракт с Аль-Айном, а исполняющим обязанности главного тренера "сине-желтых" был назначен Александр Петраков.