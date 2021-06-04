Будущее суперзвезды: тренер сборной Украины в восторге от Малиновского

Итальянский ассистент Андрея Шевченко Андреа Малдера поделился впечатлениями от игры Руслана Малиновского.

По мнению Малдеры, Руслану в прошлом сезоне удалось показать все свои лучшие качества. Кроме того, украинец сумел продемонстрировать высокую стабильность.

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Специалист убежден, что сейчас Руслану стоит определиться с тем, какую роль на футбольном поле он хочет играть.

Считаю, сейчас Малиновский должен понять, каким игроком он хочет быть. Он может стать десяткой во всех планах или остаться хорошим футболистом. У него есть технические и физические свойства для этого. Это парень, который предлагает на поле больше вариантов, чем год назад, – считает Малдера.

Также итальянец добавил, что к Руслану на Евро-2020 будет приковано много внимания, поэтому ему нужно оправдать ожидания.

В сезоне 2020/21 Малиновский сыграл в футболке Аталанты 43 матча, забил 10 голов и отдал 12 результативных передач.