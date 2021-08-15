Как будто оторвали ногу, – Беседин рассказал о жуткой травме, которую получил на Евро-2020

Нападающий сборной Украины Артем Беседин продолжает реабилитацию после травмы. Футболист получил ужасное повреждение в матче 1/8 финала Евро-2020 против Швеции.

Несмотря на сложность травмы Беседин уверяет, что ни в коем случае не убрал бы ногу, если бы пришлось еще раз пережить момент. Нападающий пересмотрел ужасные кадры эпизода, но не слишком подробно рассматривал фотографии.

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Сейчас игрок идет на поправку, но первое время ему было очень сложно.

Болит только когда делаю какие-то движения. Есть дискомфорт, бывает больно. Первые 10 дней вообще думал, что мне ногу оторвали,

– рассказал Беседин.

Клубные врачи Динамо уверяют, что Артем не нуждается в операции, но реабилитация займет много времени. С его ноги уже сняли гипс, пока он передвигается в специальном ортезе, который уменьшает нагрузку на колено.

Медики не будут форсировать реабилитацию, ведь в этом году Беседин сыграть точно не сможет, а ускорение восстановления может только усугубить проблему.