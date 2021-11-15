Будем играть на победу, – Петраков о кадровой ситуации, матче Финляндии и подарке Цыганкову

Наставник национальной команды Александр Петраков пообщался с прессой в преддверии игры с Боснией и Герцеговиной. Тренер "сине-желтых" ожидает очень сложную игру.

– Прокомментируйте, пожалуйста, результат матча Босния и Герцеговина – Финляндия. Никто не ожидал, что он так завершится. Теперь вам нужна только победа.

– Эту игру я не буду комментировать. Она мне не нужна. Победа, да, она нам нужна. Будем играть на победу.

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– Победа Финляндии наверняка вам помогла в том смысле, что у Боснии и Герцеговины завтра будет комбинированный состав. Будет ли вам легче?

– Сложно сказать. Футбол – потому и такой вид спорта, самый лучший на планете. Что касается состава боснийцев, то молодежь захочет показать себя, чтобы их кто-нибудь заметил и пригласил. Будет очень сложная игра.

– Расскажите о последних приготовлениях команды к матчу. Готовы ли все футболисты, в частности Шапаренко и Забарный?

– Сейчас состоится предыгровая часовая тренировка. Все 25 футболистов здоровы, все тесты отрицательные. Готовимся к игре.

– На какой позиции вы видите Гармаша в сборной Украины – в нападении или средней линии?

– Я его хорошо знаю. Завтра вы все увидите.

- Будете ли вы следить за параллельным матчем Финляндия – Франция? И будете ли сообщать его результат ребятам?

– Я не буду следить за ним и говорить ребятам ничего тоже не буду.

– В недавнем матче с Болгарией была плохая реализация. Удалось ли вам найти простой рецепт, как это исправить?

– В национальной сборной тренировки совсем другие. Реализацию нужно подтягивать в клубах.

– Как вы объясните, что сборная Украины завершила много матчей с ничейным результатом?

– Я недавно принял команду. Может быть, не везет. Значит, я еще не заслужил удачи. Возможно, завтра что-нибудь получится.

– Как команда поздравила Виктора Цыганкова с днем ​​рождения? Или празднование перенесли?

– Сейчас перед тренировкой подарим ему футболку. Завтра он должен на футбольном поле поздравить себя и сделать подарок для всей Украины. Виктор это знает.