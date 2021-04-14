Защитник Динамо Артем Шабанов, который находится в аренде в Легии и получил травму, может сменить клубную прописку на постоянной основе.

Как известно, защитник Артем Шабанов получил травму и не сможет больше сыграть до конца сезона.

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Впрочем, Легия осталась довольна уровнем украинца, поэтому готова, несмотря на травму, выкупить футболиста у киевского Динамо. Переговоры между клубами должны вскоре начаться. Кроме того, поляки поддержали футболиста под постом о травме, написав "Будь сильным, Артем".

В момент ухода Шабанова в аренду и предоставление полякам опции выкупа клаусула, выставленная руководством Динамо, составила 1,8 миллиона евро.