Будь сильным, Артем: Легия поддержала Шабанова и готова выкупить его несмотря на травму
Защитник Динамо Артем Шабанов, который находится в аренде в Легии и получил травму, может сменить клубную прописку на постоянной основе.
Источник:Телеграм Динамо Київ Inside
Как известно, защитник Артем Шабанов получил травму и не сможет больше сыграть до конца сезона.
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Впрочем, Легия осталась довольна уровнем украинца, поэтому готова, несмотря на травму, выкупить футболиста у киевского Динамо. Переговоры между клубами должны вскоре начаться. Кроме того, поляки поддержали футболиста под постом о травме, написав "Будь сильным, Артем".
В момент ухода Шабанова в аренду и предоставление полякам опции выкупа клаусула, выставленная руководством Динамо, составила 1,8 миллиона евро.
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