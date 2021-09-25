Брюгге Соболя сенсационно потерял очки в матче с Левеном Кухаревича

В чемпионате Бельгии состоялось очередное дерби украинцев. Лидер чемпионата Брюгге не смог подтвердить свой статус в противостоянии с Левеном.

Лига Жюпиле, 9-й тур

Брюгге – Левен – 1:1

Голы: Мата, 77 – Озкачар, 42

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Эдуард Соболь и Николай Кухаревич вышли в стартовых составах своих команд. Кстати, молодой Кухаревич дебютировал за новый клуб, который арендовал его на год у французского Труа.

Левен за всю игру сделал лишь один удар в створ ворот, но тот оказался эффективным – гости перед перерывом вышли вперед.

Во втором тайме "сине-черные" сравняли счет, но вырвать победу не смогли.

Брюгге с 18 очками возглавляет турнирную таблицу чемпионата Бельгии, Левен с 8 пунктами остается в зоне вылета.