Брюгге продолжает погоню за лидером: Соболь поспособствовал очередной победе своей команды

Украинец вышел в старте и отыграл весь матч. Его команда уверенно разобралась с Зульте-Варегемом.

Действующий чемпион быстро преодолел сопротивление предпоследней команды чемпионата. Уже на 13-й минуте Шарль Де Кетеларе открыл счет после передачи Ханса Ванакена.

Читайте также Есть свет в конце тоннеля, – Шевченко прокомментировал очередное фиаско Дженоа

После перерыва хозяева еще дважды отличились в воротах Зульте-Варагема усилиями Матса Ритса и Ноа Ланга.

Благодаря этой победе Брюгге продолжает сохранять темп и не отпускает Юнион Сент-Жилуаз, также выигравший в этом туре. В активе лидера 40 очков, Брюгге имеет четыре пункта меньше.

Чемпионат Бельгии, 18 тур

Брюгге – Зульте-Варегем 3:0

Голы: Де Кетеларе, 13, Ритс, 53, Ланг, 73.