Чинний чемпіон швидко здолав опір передостанньої команди чемпіонату. Вже на 13-й хвилині Шарль Де Кетеларе відкрив рахунок після передачі Ханса Ванакена.
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По перерві господарі ще двічі відзначилися у воротах Зульте-Варагема зусиллями Матса Рітса та Ноа Ланга.
Завдяки цій перемозі Брюгге продовжує зберігати темп і не відпускає Юніон Сент-Жилуаз, який також виграв у цьому турі. В активі лідера 40 очок, Брюгге має на чотири пункти менше.
Чемпіонат Бельгії, 18 тур
Брюгге – Зульте-Варегем 3:0
Голи: Де Кетеларе, 13, Рітс, 53, Ланг, 73.