Британец собрал деньги для маленькой поклонницы Германии, которую оскорбили в сети: милость дня

Евро-2020 подарил нам еще одну трогательную историю. Отношения между фанатами соперников вряд ли можно считать примером дружественности, но иногда они перерастают в удивительные истории.

В матче 1/8 финала Евро-2020 Англия обыграла Германию со счетом 2:0. В сеть попало фото маленькой плачущей фанатки Бундестим, которое вызвало волну язвительных и обидных комментариев от британских фанатов.

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Реакция соотечественников на грусть маленькой девочки не понравилась жителю Каерлеона (Уэльс) Джоэлу Гьюзау. Он организовал сбор средств для маленькой фанатки, чтобы показать, что "не все в Великобритании такие ужасные".

Ему удалось собрать целых 50 тысяч долларов, хотя изначально он планировал собрать около 700 долларов и купить ей какой-то приятный подарок.

Но девочка и ее родные поступили не менее благородно. На странице сбора средств они оставили комментарий, в котором попросили передать собранные средства Unicef.

В интересах нашей дочери и нашей семьи мы хотели бы сохранить анонимность, но хотим поблагодарить всех за вашу замечательную поддержку. Наша дочь просит, чтобы ваши щедрые пожертвования передали фонду Unicef, и таким образом ваша доброта принесла пользу, – написала семья маленькой фанатки.