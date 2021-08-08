На одному з тренувань 22-річному Луніну вдалося продемонструвати просто фантастичну реакцію та вміння грати до кінця. Відео сейву Андрія одразу потрапило у твіттер Реала.

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В одному з епізодів Лука Йовіч отримав класний пас та обіграв Луніна. Здавалося, що взяття воріт неминуче, але Андрій відіграв момент до кінця та завадив зірковому нападнику забити гол.

Нагадаємо, що в минулому сезоні Андрій зіграв лише один матч за Реал у Кубку. ЗМІ повідомляли, що Карло Анчелотті задоволений рівнем українського воротаря та надаватиме йому більше ігрового часу. Контракт Луніна з Реалом діятиме ще 3 роки.