Фотографам удалось зафиксировать интересный ритуал украинского голкипера. Перед началом матча Бущан поцеловал крестик и оставил его рядом со штангой.

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Кроме уверенной игры Бущана в рамке, Украине в тот вечер дважды везло. После ударов Эмиля Форсберга мяч поочередно попадал в штангу, а затем и в перекладину наших ворот.

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Стоит добавить, что Георгий входит в ТОП-5 голкиперов турнира по количеству сейвов. В четырех поединках Бущан парировал 13 ударов (в том числе пенальти в противостоянии с Северной Македонией). Всего на Евро-2020 вратарь пропустил 6 голов.