Фотографам вдалося зафіксувати цікавий ритуал українського кіпера. Перед початком матчу Бущан поцілував хрестик та залишив його поруч зі штангою.

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Крім впевненої гри Бущана у рамці, Україні того вечора двічі щастило. Після ударів Еміля Форсберга м'яч почергово влучив у стійку, а згодом і в поперечку наших воріт.

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Варто додати, що Георгій входить до ТОП-5 голкіперів турніру за кількістю сейвів. У чотирьох поєдинках Бущан парирував 13 ударів (у тому числі пенальті в протистоянні з Північною Македонією). Всього на Євро-2020 воротар пропустив 6 голів.