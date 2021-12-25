Боссы не очень корректно вели себя, – у Реброва были скандалы в Аль-Айне

Отношения Сергея Реброва с руководством Аль-Айна складывались не лучшим образом. В начале его работы были серьезные конфликты, которые удалось уладить.

По словам специалиста, был период, когда он был готов покинуть Аль-Айн и уехать из Эмиратов. Причиной стали боссы клуба, не желавшие прислушиваться к тренеру.

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Как поделился Ребров, проблема была не в предложении сборной Украины, а в отсутствии здоровой коммуникации.

"На начальном этапе у меня был конфликт с Аль-Айном большой. Проблема не в том, что было предложение от сборной, а в том, что не было коммуникации с руководством клуба. Был большой конфликт из-за подбора игроков. Поэтому я был готов уехать.

Руководство не очень корректно вело себя, но уже все нормально. Результат есть, все удовлетворены. Здесь совершенно не так, как в Европе. Рассказывать не хочу, но здесь все по-другому", – рассказал Ребров.

Отметим, после 10 туров чемпионата ОАЭ Аль-Айн имеет в активе 24 очка и возглавляет турнирную таблицу. Команда Реброва оторвалась от ближайшего преследователя на 4 зачетных пункта.