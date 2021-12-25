За словами фахівця, був період, коли він був готовий покинути Аль-Айн та поїхати з Еміратів. Причиною стали боси клубу, які не хотіли прислухатися до тренера.

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Як поділився Ребров, проблема була не у пропозиції від збірної України, а у відсутності здорової комунікації.

"На початковому етапі у мене був конфлікт з Аль-Айном великий. Проблема не в тому, що була пропозиція від збірної, а в тому, що не було комунікації з керівництвом клубу. Був великий конфлікт через підбір гравців. Через це я був готовий поїхати.

Керівництво не дуже коректно поводилося, але вже все нормально. Результат є, всі задоволені. Тут абсолютно не так, як у Європі. Розповідати не хочу, але тут все інакше", – розповів Ребров.

Зазначимо, після 10 турів чемпіонату ОАЕ Аль-Айн має в активі 24 очки та очолює турнірну таблицю. Команда Реброва відірвалася від найближчого переслідувача на 4 залікові пункти.