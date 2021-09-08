Боснийцы угрожают украинцам: звезда команды Пьянич не видит в Украине серьезной проблемы

Босния и Герцеговина повторила провал Украины в матче с Казахстаном и упустила победу на последних минутах. Боснийцы, которые являются конкурентами Украины в борьбе за путевку на Мундиаль, собираются дабыть в матчах с нами максимальное количество очков.

Звездный хавбек недоволен результатом матча с Казахстаном. По его мнению, команда сделала ошибку, которую нужно будет исправить в противостоянии с Украиной.

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Не то чтобы мы плохо сыграли, но мы просто не рисковали. Через месяц нас ждут выездные матчи в Казахстане и Украине, мы обязаны там набирать очки,

– сказал Пьянич.

Напомним, за 2 место в группе D соревнуются Украина, Финляндия, Босния и Герцеговина. "Желто-синие" после 5 матчей имеют в активе 5 очков, столько же у финнов, у которых игра в запасе. Боснийцы после 4 матчей набрали 3 зачетные пункты.

Сегодня сборная Украины и играет спарринг против Чехии, начало встречи – в 21:45.