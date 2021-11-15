Босния – Украина: Яремчук пророчит сопернику тяжелый матч
Источник:VbetNews
Уже завтра 16 ноября, сборная Украины сыграет решающий матч группового этапа отбора на чемпионат мира против Боснии. Кроме потери лидеров против нашего соперника играет ряд других факторов.
Лидеры Боснии Джеко и Колашинац не смогут завтра помочь своей команде в поединке с Украиной. Кроме того, наш соперник будет не в лучших физических и психологических кондициях, ведь 13 ноября проиграл Финляндии и упустил шансы на ЧМ-2022.
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Теперь Боснии будет сложнее, потому что они играют через два дня на третий день, и поэтому они будут уставать больше, чем мы,
– надеется Яремчук.
Матч Босния – Украина состоится завтра, 16 ноября. Стартовый свисток раздастся в 21:45.
Для того чтобы выйти в раунд плей-офф, Украине нужно побеждать боснийцев и надеяться, что Финляндия не сможет обыграть Францию, которая уже получила право играть на чемпионате мира в Катаре.