Босния и Герцеговина – Украина: стартовые составы на ключевой матч года

Ивайло Петев и Александр Петраков выставили прогнозируемые стартовые одиннадцатки. Из-за серьезных кадровых проблем боснийцы не могут рассчитывать на ряд ключевых исполнителей, в частности, на Эдина Джеко и Миралема Пьянича.

Тренерские штабы Украины и Боснии и Герцеговины определились с составами на противостояние в Зенице. Начнется оно в 21:45.

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Украина: Бущан, Тимчик, Забарный, Матвиенко, Соболь, Степаненко, Малиновский, Зинченко, Ярмоленко, Цыганков, Яремчук.

Босния и Герцеговина: Василь, Ахмедходжич, Хаджикадунич, Ковачевич, Сушич, Гояк, Хаджиахметович, Прцич, Менало, Стеванович, Демирович.

Напомним, что для выхода в плей-офф "сине-желтым" нужно лишь побеждать и надеяться на поражение или ничью Финляндии (при определенных условиях) в поединке с Францией.