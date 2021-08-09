Босния и Герцеговина – Украина: где "желто-синие" сыграют последний матч квалификации на ЧМ-2022

16 ноября Украина проведет последний матч группового этапа отбора на чемпионат мира в Катаре. "Желто-синие" отправятся в Боснию и Герцеговину.

Матч Босния и Герцеговина – Украина примет стадион "Билино Поле", расположенный в городе Зеница. Это домашняя арена футбольного клуба Челик.

Интересно Лидер сборной Украины и Динамо Шапаренко едва не подрался с партнером из-за пенальти – видео

Трибуны этого стадиона вмещают до 15 тысяч зрителей. Матч состоится 16 ноября, а стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45 по киевскому времени. Сколько процентов трибун можно будет заполнить – сообщат позже.

Напомним, что 1 сентября Украина сыграет на выезде против Казахстана, а 4 сентября примет сборную Франции на НСК "Олимпийский". На стадии группового этапа в первых 3 матчах "желто-синие" добыли лишь 2 очка, сыграв в Киеве 1:1 против Финляндии и Казахстана.

Кто будет руководить национальной командой Украины с тренерской скамьи – пока неизвестно.