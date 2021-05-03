По мнению молодого защитника, он проводил великолепный сезон и мог получить вызов в лагерь национальной команды на Евро.

Интересно Шевченко признался, какой клуб мечтает тренировать

"Чувствую опустошение. Поскольку играл последние 3-4 матча Шахтера и прекрасно понимал, что, возможно, буду иметь шанс поехать на Евро, доказать, что достоин, и попасть в основную обойму людей, которые поедут туда защищать нашу страну.

Наверное, больше всего из-за этого расстроился. Ну и то, что придется начинать сезон не со сборов, а с восстановления. Это тоже обидно", – сказал Бондарь.