Большая потеря Динамо: лидер сборной Шапаренко может пропустить битву за Суперкубок с Шахтером

Уже вскоре Динамо и Шахтер будут определять сильнейшего в борьбе за Суперкубок Украины. Киевляне могут подойти к игре в ослабленном составе.

В матче против Шахтера "бело-синие" вряд ли смогут рассчитывать на помощь Николая Шапаренко. Футболист оказался в лазарете команды.

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После матча с Бенфикой хавбек почувствовал боль в ноге. В результате он пропустил матч УПЛ против Александрии.

Сейчас врачи делают все возможное, чтобы важный игрок вернулся в состав команды, но удастся ли им выполнить задание – пока неизвестно. Также во вопросом участие Шапаренко в матче Лиги чемпионов против Баварии.

Матч за Суперкубок Украины Динамо – Шахтер состоится 22 сентября. Стартовый свисток на НСК "Олимпийский" прозвучит в 21:00.