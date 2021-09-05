Большая миграция: кого Петраков отправил из лагеря сборной Украины перед матчем с Чехией

8 сентября сборная Украины сыграет товарищеский матч против сборной Чехии. Поскольку игра не имеет никакого турнирного значения, главный тренер команды Александр Петраков решил провести изменения в составе.

После матча против сборной Франции (1:1) лагерь сборной Украины покинули сразу 7 футболистов. В расположение команд вернулись Андрей Пятов, Николай Матвиенко, Тарас Степаненко, Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Илья Забарный и Руслан Малиновский. Еще раньше из-за проблем со здоровьем команду покинул новичок Легии Игорь Харатин.

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Вместе с тем к "желто-синим" присоединились игроки из резервного списка: Ефим Конопля (Шахтер) и Владислав Кочергин и Сергей Булеца (Зоря).

Состав Украины на товарищеский матч с Чехией

Вратари: Дмитрий Ризнык (Ворскла), Денис Бойко (Динамо).

Защитники: Сергей Кривцов, Виктор Корниенко, Ефим Конопля (все – Шахтер), Александр Караваев, Виталий Миколенко, Александр Тымчик, Александр Сирота (все – Динамо), Эдуард Соболь (Брюгге), Тарас Качараба (Славия).

Полузащитники: Николай Шапаренко (Динамо), Сергей Булеца, Владислав Кочергин (оба – Заря), Андрей Ярмоленко (Вест Хэм), Александр Зубков (Ференцварош), Евгений Макаренко (Фехервар), Александр Зинченко (Манчестер Сити).

Нападающие: Роман Яремчук (Бенфика), Даниил Сикан (Шахтер).

Спарринг Чехия – Украина состоится 8 сентября в Пльзене. Арбитр даст стартовый свисток в 21:45.