Бойни не будет: Цыганык сделал скептический прогноз на последний спарринг Украины перед Евро

Известный украинский журналист и комментатор Игорь Цыганык поделился ожиданиями от спарринга против Кипра, который станет генеральной репетицией команды Шевченко перед стартом континентального первенства.

По мнению Цыганыка, Шевченко выставит лучший состав, но ожидать боя за положительный результат не стоит.

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Не думаю, что украинцы будут тратить все силы, чтобы обыграть Кипр. Бойни не будет. Прогнозирую, что будет ничья, а обе команды забьют. Уже на Северную Ирландию был почти основной состав, предполагаю, что против Кипра будет одна-две замены. Возможно, Зинченко дадут сыграть, – сказал журналист.

Также он прогнозирует, что на Виктора Цыганкова тренерский штаб рассчитывает в матчах против Северной Македонии и Австрии, поэтому его появление на поле на длительное время сомнительно.

Напомним, сегодня в 19:00 прозвучит стартовый свисток товарищеского матча Украина – Кипр.