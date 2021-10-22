Блохину предлагают продать "Золотой мяч" – легенда может получить сотни тысяч долларов

Легенда украинского футбола Олег Блохин стал обладателем "Золотого мяча" в 23 года. С тех пор многие предлагают ему большие суммы, чтобы он продал трофей.

По словам Блохина, такая высокая награда на самом старте карьеры может заставить "потерять голову". В таком случае может спасти только постоянная мотивация и стремление к большему.

Читайте также Лига наций 2022/23: кто может стать соперником сборной Украины

Нужно постоянно ставить перед собой еще более высокие цели и задачи. Забил 100 мячей – забить 150. В этом сезоне забил 15, в следующем надо 20. Выиграл один "Золотой мяч" – нужно стремиться к следующему. За мой "Золотой мяч" предлагали большие суммы. И сейчас предлагают. Суммы разные: десятки, сотни тысяч в валюте. Но я не рассматриваю вариант продажи, – сказал Блохин.

Напомним, именно под руководством Блохина сборная Украины не только вышла в финальную часть чемпионата мира 2006 года, но и сумела пробиться в 1/4 финала. На этой стадии мы проиграли будущим чемпионам – сборной Италии.

Сейчас Блохин работает в УАФ, вместе с Алексеем Михайличенко он возглавляет Комитет национальных сборных.