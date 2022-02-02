Полузащитник сборной Украины не скрывает, что хотел начать новый этап в карьере как можно скорее. Его контракт с Гентом действует до лета, но у него были предложения о трудоустройстве уже этой зимой.

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От кого именно было предложение – футболист не раскрывает. Кроме того, все планы спутал ему Гент, который не захотел прощаться с украинцем.

Ситуация разочаровала Романа, но он не собирается бунтовать и останется профессионалом. Любителям скандалов придется искать сенсации в другом месте.

Остается терпеть. Я уже не мальчик, чтобы на кого обижаться, а работать кое-как я не умею. Нужно в любой ситуации профессионально выполнять свои обязанности,

– заявил Безус.

В текущем сезоне хавбек принял участие в 16 матчах, забил 2 гола и отдал 4 результативных передачи.

Автор Роман Колодрубский