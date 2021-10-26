Хейн Ванхазебрук уверен, что украинец способен демонстрировать еще лучший футбол. Для этого ему нужно поработать над принятием решений и стабильностью.

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Нет, это не лучший Роман Безус. Я доволен его игрой. Он дает команде много драйва, тяжело работает. Но его проблема остается – он чередует фантастические вещи со странными действиями. Принятие правильных решений – вот в чем все дело,

– сказал Ванхазебрук.

В 12 матчах текущего сезона Роман Безус забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков не вызвал его в ряды сборной Украины на решающий матч отбора на ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины.