"У Безуса был небольшой отпуск в связи с Евро-2020, – сказал наставник. – Поэтому ему еще есть над чем работать".

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Также тренер Гента объяснил, почему украинец получает мало игровой практики.

"Мы пытаемся придержать его. Безус должен продолжать работать над своей формой, так как в противном случае он перегорит, и можно потерять его на более долгий срок", – заявил Ванхазебрук.

В новом сезоне Роман провел на поле лишь 7 минут в поединке Лиги конференций против латвийского РФШ (2:2). На Евро-2020 Безус сыграл 3 минуты в матче 1/8 финала против Швеции (2:1).