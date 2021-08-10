"У Безуса була невелика відпустка у зв'язку з Євро-2020, – сказав наставник. – Тому йому ще є над чим працювати".

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Також тренер Гента пояснив, чому українець отримує мало ігрової практики.

"Ми намагаємося притримати його. Безус повинен продовжувати працювати над своєю формою, тому що у протилежному випадку він перегорить, і можна втратити його на довший термін", – заявив Ванхазебрук.

У новому сезоні Роман провів на полі лише 7 хвилин у поєдинку Ліги конференцій проти латвійського РФШ (2:2). На Євро-2020 Безус зіграв 3 хвилини у матчі 1/8 фіналу проти Швеції (2:1).