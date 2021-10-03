Без Пьянича и хавбека Милана: Босния и Герцеговина теряет трех игроков перед матчем с Украиной

Соперник "сине-желтых" несет кадровые потери накануне игры отбора ЧМ-2022. Ивайло Петеву пришлось в авральном порядке вносить изменения в заявку.

Накануне встречи с Казахстаном и Украиной из обоймы боснийцев вылетели сразу три футболиста. Из-за травмы не сыграют в ближайших поединках полузащитник Бешикташа Миралем Пьянич и полузащитник Милана Раде Крунич.

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Также раньше стало известно, что не поможет Боснии и Герцеговине защитник румынского ЧФР Матео Сушич. Зато тренерский штаб вынужден был довызвать защитника Твенте Дарио Думича и полузащитника Страсбурга Саньина Прчича.

Стоит добавить, что 9 октября боснийцы проведут выездной поединок в Казахстане, а 12 октября будут гостить на "Арене Львов", где сыграют с Украиной.