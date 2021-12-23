Бешикташ стремится подписать Довбыка – турецкий гранд готов на все

Украинский талант Артем Довбык стал желанной целью многих клубов. Результативность форварда является хорошим аргементом для высокой цены.

Бешикташ уже долго наблюдает за Артемом Довбыком. Клуб готов снова предпринимать попытки приобрести молодого нападающего.

Интересно Ярмоленко может покинуть Вест Хэм уже сейчас – за ним охотится турецкий лидер

Ранее СМИ сообщали о том, что СК Днепр-1 не готов прощаться с нападающим менее чем за 15 миллионов долларов. Тем более что 50% от суммы трансфера нужно отдать Мидтьюлланду.

Бешикташ уволил главного тренера Сергена Ялчина. Следовательно, украинский нападающий должен стать началом больших трансформаций команды.

Отметим, что Довбык является лучшим бомбардиром в чемпионате Украины. На его счету 14 голов в 17 матчах УПЛ.