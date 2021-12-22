Лондонский клуб готов попрощаться с Ярмоленко как можно скорее, чтобы разгрузить зарплатную ведомость. Лидер сборной Украины получает наивысшую плату в команде.

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"Помочь" Вест Хэму готов Трабзонспор. Лидер чемпионата Турции хочет видеть вингера в своих рядах. На подписании Ярмоленко лично настаивает наставник команды Абдулла Авчи.

В этом сезоне Ярмоленко принял участие в 16 матчах, забил 1 гол и отдал 3 результативных передачи. Сообщается, что переговоры о переходе футболиста начнутся в ближайшее время.

Ярмоленко имеет стабильное место в составе только в матчах Лиги Европы. Переход в Трабзонспор позволит продолжить выступления не только в еврокубках, но и в матчах чемпионата.