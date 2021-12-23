Бешикташ уже долго наблюдает за Артемом Довбыком. Клуб готов снова предпринимать попытки приобрести молодого нападающего.

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Ранее СМИ сообщали о том, что СК Днепр-1 не готов прощаться с нападающим менее чем за 15 миллионов долларов. Тем более что 50% от суммы трансфера нужно отдать Мидтьюлланду.

Бешикташ уволил главного тренера Сергена Ялчина. Следовательно, украинский нападающий должен стать началом больших трансформаций команды.

Отметим, что Довбык является лучшим бомбардиром в чемпионате Украины. На его счету 14 голов в 17 матчах УПЛ.