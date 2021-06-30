Беседин вылетел на длительный срок: врачи Динамо озвучили ужасный диагноз

Артем Беседин, который получил травму в матче против Швеции, уже находится в Киеве и проходит обследования. Ближайшие перспективы футболиста неутешительны.

Врачи Динамо провели МРТ-обследование Артема Беседина, который получил ужасную травму в матче против Швеции.

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У футболиста обнаружили частичное повреждение задней крестообразной связки, частичное повреждение внутренней и внешней боковой связок, а также перелом части бедренной кости без смещения.

От удара прямой ногой у Беседина случилась гиперэкстензия (переразгибание) в коленном суставе, которая вызвала значительную травму. Сейчас мы проводим консультации с травматологами и хирургами по тактике лечения. Предварительно это консервативное лечение. Срок восстановления – около шести месяцев, – сказали врачи Динамо.

Защитник Швеции Даниэльссон получил за фол против Беседина красную карточку, а Довбык, который вышел на поле вместо Артема, забил решающий гол и вывел Украину в 1/4 финала Евро.