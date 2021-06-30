Лікарі Динамо провели МРТ-обстеження Артема Бєсєдіна, який отримав жахливу травму в матчі проти Швеції.

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У футболіста виявили часткове пошкодження задньої хрестоподібної зв'язки, часткове пошкодження внутрішньої та зовнішньої бічної зв'язок, а також перелом виростків стегнової кістки без зміщення.

Від удару прямою ногою у Бєсєдіна трапилася гіперекстензія (перерозгинання) в колінному суглобі, яка викликала таку значну травму. Зараз ми проводимо консультації з травматологами та хірургами щодо тактики лікування. Попередньо це консервативне лікування. Термін відновлення – близько шести місяців, – сказали лікарі Динамо.

Захисник Швеції Даніельссон отримав за фол проти Бєсєдіна червону картку, а Довбик, який вийшов на поле замість Артема, забив вирішальний гол та вивів Україну в 1/4 фіналу Євро.