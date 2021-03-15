Форвард киевского Динамо Артем Беседин после дисквалификации поражает эффективностью.

Нападающий Динамо и сборной Украины Артем Беседин демонстрирует высокие показатели результативности в чемпионате Украины.

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Футболист вернулся после дисквалификации за допинг лишь в конце прошлого года, но в 5 матчах УПЛ уже забил 4 гола. В 3 матчах Лиги Европы он результативными действиями не отметился.

Роскошные показатели 24-летнего нападающего в чемпионате Украины – 0,38 гола за матч – позволили ему превзойти легендарных нападающих киевлян. Его данные превзошли Клебера (0,37), Артема Кравца (0,36), Диого Ринкона (0,36) и Артема Милевского (0,32).

Сейчас Беседин сыграл за киевлян во всех турнирах 115 матчей и забил 34 мяча, из них в УПЛ – 63 и 24 соответственно.