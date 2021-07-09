Беседин несмотря на страшную травму тренируется с гипсом на всю ногу: фото с сильным характером
Источник:Інстаграм Артема Бєсєдіна
Форвард Динамо Артем Беседин не скоро сможет начать бегать. Но даже несмотря на это он пытается держать себя в форме.
В дополнительное время матча 1/8 финала Евро-2020 против Швеции нападающий Артем Беседин получил тяжелую травму, которая на долгое время оставила его вне футбольного поля.
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Врачи после тщательного осмотра диагностировали частичное повреждение задней крестообразной связки, частичное повреждение внутренней и внешней боковой связок, а также перелом мыщелков бедренной кости без смещения.
Но даже несмотря на это футболист делает все возможное, чтобы держать себя в форме. В социальной сети Instagram он опубликовал фото своей тренировки, подписав фотографию словами: "Трудности добавляют вещам цену".
По прогнозам врачей, восстановление Артема займет около 6 месяцев.