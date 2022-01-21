Бенфика с трудом победила аутсайдера: Яремчук получил худшую оценку

Роман вышел в стартовом составе и был заменен в перерыве. Выездной поединок с Арокой, 17-й командой лиги, сложно занести украинцу в актив.

Первый тайм запомнился двумя пенальти, назначенными арбитром. И если гости свой удар с отметки реализовали, то игрок Ароки ошибся.

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На 31-й минуте напарник Яремчука по линии атаки Дарвин Нуньес заработал одиннадцатиметровый и сам его реализовал. Вскоре Арока могла сравнять счет, однако Жоао Бассо откровенно бездарно пробил пенальти, который парировал Одиссеас Влаходимос.

За 45 минут у Яремчука не было ни одного момента и он потерялся на поле. Портал WhoScored оценил действия Романа самой низкой оценкой в составе "орлов" – 6,21.

Еще один гол Бенфика забила в компенсированное время после розыгрыша штрафного. Взятием ворот отличился конкурент Яремчука Гонсалу Рамуш.

Чемпионат Португалии, 19 тур

Арока – Бенфика 0:2

Голы: Нуньес (с пенальти), 32, Гонсалу Рамуш, 90+2.