Перший тайм запам'ятався двома пенальті, які призначив арбітр. І якщо гості свій удар з позначки реалізували, то гравець Ароки схибив.

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На 31-й хвилині напарник Яремчука по лінії атаки Дарвін Нуньєс заробив одинадцятиметровий і сам його реалізував. Незабаром Арока могла зрівняти рахунок, проте Жоао Бассо відверто бездарно пробив пенальті, який парирував Одіссеас Влаходімос.

За 45 хвилин Яремчук не мав жодної нагоди і загубився на полі. Портал WhoScored оцінив дії Романа найнижчою оцінкою у складі "орлів" – 6,21.

Ще один гол Бенфіка забила у компенсований час після розіграшу штрафного. Взяттям воріт відзначився конкурент Яремчука, Гонсалу Рамуш.

Чемпіонат Португалії, 19 тур

Арока – Бенфіка 0:2

Голи: Нуньєс (з пенальті), 32, Гонсалу Рамуш, 90+2.