Бенфика проиграла в финале Кубка лиги – Яремчук не смог выиграть первый трофей

Украинец вышел в старте "орлов" и провел на поле 61 минуту. Роман результативными действиями не отличился и провел не очень удачный поединок.

В середине первого тайма Бенфика открыла счет. Алекс Гримальдо отпасовал на Эвертона, а тот мощно пробил под перекладину.

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Однако во втором тайме Спортингу удалось перевернуть все с ног на голову. Сначала Гонсало Инасиу восстановил паритет после передачи Пабло Сарабии с углового, а через полчаса уже забил сам Сарабия и принес своей команде трофей.

Яремчук с партнерами празднует взятие ворот / фото Getty Images

Уже в среду Бенфика проведет очередной матч против Жил Висенте в рамках чемпионата Португалии. Там, кстати, "орлы" и Спортинг также ведут отчаянную борьбу. Команда Яремчука идет третьей, "львы" – вторые.

Финал Кубка португальской лиги

Бенфика – Спортинг 1:2

Голы: Эвертон, 22 – Инасиу, 49, Сарабия, 78.