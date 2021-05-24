Австрия показала заявку на Евро-2020 – с кем придется играть Украине

Главный тренер сборной Австрии Франко Фода назвал исполнителей, которые будут защищать честь страны на Евро-2020.
Из расширенного списка специалист убрал голкипера Линднера, защитника Мвене, хавбека Балича и нападающий Грбича.
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Заявка сборной Австрии выглядит следующим образом:
Вратари: Бахманн, Перван, Шлагер;
Защитники: Алаба, Драгович, Фрідль, Хинтереггер, Лайнер, Линхарт, Пош, Триммель, Ульмер;
Полузащитники: Баумгартлингер, Баумгартнер, Гриллитч, Ильзанкер, Лаймер, Лазаро, Забитцер, Шауб, Шлагер, Шопф;
Нападающие: Арнаутович, Грегорич, Калайджич, Онисиво.
Напомним, на групповом этапе Евро австрийцы встретятся с Нидерландами, Северной Македонией и Украиной. Матч против "сине-желтых" состоится в последнем туре 21 июня.Украина вырвала ничью в спарринге с Бахрейном