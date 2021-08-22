Аталанта вырывает победу в компенсированное время – Малиновский тяжело входит в сезон

Украинец вышел в старте на премьерный поединок Серии А с Торино. Бергамаски победили 2:1, а Руслан сыграл 75 минут.

Для гостей все начиналось очень хорошо. Луис Муриель классным ударом открыл счет уже на старте встречи.

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Малиновский не был особо заметным и в целом сыграл не лучшим образом. У Руслана предпоследний показатель в команде по точности передач (51,9%) и два удара. От портала WhoScored украинец получил оценку 6,98 (шестой результат в команде).

Туринцы отыгрались уже после замены Малиновского – отличился Андреа Белотти. Спас Аталанту от потери очков джокер – 20-летний Роберто Пикколи (который наконец вернулся из аренды) принес выездную победу в компенсированное время.

Чемпионат Италии, 1 тур

Торино – Аталанта 1:2

Голы: Белотти, 79 – Муриель, 6, Пикколи, 90+3.