Аталанта вырывает победу в компенсированное время – Малиновский тяжело входит в сезон
Источник:24 канал
Украинец вышел в старте на премьерный поединок Серии А с Торино. Бергамаски победили 2:1, а Руслан сыграл 75 минут.
Для гостей все начиналось очень хорошо. Луис Муриель классным ударом открыл счет уже на старте встречи.
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Малиновский не был особо заметным и в целом сыграл не лучшим образом. У Руслана предпоследний показатель в команде по точности передач (51,9%) и два удара. От портала WhoScored украинец получил оценку 6,98 (шестой результат в команде).
Туринцы отыгрались уже после замены Малиновского – отличился Андреа Белотти. Спас Аталанту от потери очков джокер – 20-летний Роберто Пикколи (который наконец вернулся из аренды) принес выездную победу в компенсированное время.
Чемпионат Италии, 1 тур
Торино – Аталанта 1:2
Голы: Белотти, 79 – Муриель, 6, Пикколи, 90+3.