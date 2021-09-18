Аталанта вымучила победу – неубедительный час в исполнении Малиновского
Источник:24 канал
Руслан Малиновский получил от Гасперини почти час игрового времени. Единственный гол Аталанта забила уже после замены украинца.
Руслан, который не получил вызов от Александра Петракова на октябрьские матчи сборной, вышел в старте бергамасков на поединок с новичком Серии А Салернитаной. Портал WhoScored оценил Малиновского одной из самых низких оценок в команде – 6,40.
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Украинец сыграл 58 минут (перед самой заменой получил предупреждение), а гостям победу принес Дуван Сапата, который воспользовался передачей Йосипа Иличича после классного прохода.
В четырех стартовых матчах Аталанта набирает 7 очков, а Салернитана пока только проигрывает.
Чемпионат Италии, 4 тур
Салернитана – Аталанта 0:1
Гол: Сапата, 75.