Аталанта побеждает на Сардинии: голевое участие Малиновского и час от Гасперини

Руслан вышел в старте и присоединился к первому взятию ворот. Хотя в целом украинец провел не лучшую игру.

Все ключевые события в этом поединке случились в первом тайме. В частности, все три гола были забиты до перерыва.

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Уже на 6-й минуте Аталанта организовала затяжную атаку, в зачатке которой принял участие Руслан Малиновский. Однако ключевыми действиями отличились Давиде Дзаппакоста и Марио Пашалич. Первый прострелил, а второй замкнул на дальней штанге.

Хозяева забили после бесхитростной комбинации. Диего Годин выписал идеальный пас через пол поля на Жоао Педро, а тот пробил с рикошетом от Мериха Демираля, усложнившего задачу Хуану Муссо отразить этот удар. И все же к перерыву бергамаски вышли вперед и, как оказалось, забили победный гол. Дуван Сапата продавил оборону и точно пробил с разворота.

Малиновский отыграл 63 минуты, а портал WhoScored оценил украинца предпоследней оценкой среди игроков основы Аталанты – 6,58. Победа позволила команда Гасперине подняться на четвертую строчку Серии А с 22 очками. Кальяри на последнем месте.

Чемпионат Италии, 12 тур

Кальяри – Аталанта 1:2

Голы: Жоао Педро, 27 – Пашалич, 6, Сапата, 43.