Аталанта не справилась с Болоньей – Малиновский провел далекий от идеала матч

Украинец вышел в стартовом составе и отыграл 65 минут. Команды голов не забивали.

После побед в первом туре Аталанта и Болонья в очном противостоянии не смогли определить сильнейшего. Напряженный матч не подарил голов.

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Зато оказался богатым на нарушения правил. Даниэле Орсато, который обслуживал предыдущий финал Лиги чемпионов, раздал 7 желтых карточек, 5 из них игрокам Болоньи.

Малиновский от портала WhoScored получил невысокую оценку 6,65 (девятый результат в команде). Руслан выполнил три ключевые передачи, четыре раза пробил по воротам, однако отличился не лучшим процентом точности передач – 73,9.

Чемпионат Италии, 2 тур

Аталанта – Болонья 0:0