Після перемог у першому турі Аталанта та Болонья в очному протистоянні не змогли визначити сильнішого. Напружений матч не подарував голів.

Читайте також Манчестер Сіті знищив Арсенал – Зінченко взяв участь у феєрії на "Етіхаді"

Зате виявився багатим на порушення правил. Даніеле Орсато, який обслуговував попередній фінал Ліги чемпіонів, роздав 7 жовтих карток, 5 з них гравцям Болоньї.

Маліновський від порталу WhoScored отримав невисоку оцінку 6,65 (дев'ятий результат у команді). Руслан виконав три ключові передачі, чотири рази пробив по воротах, однак відзначився не найкращим відсотком точності передач – 73,9.

Чемпіонат Італії, 2 тур

Аталанта – Болонья 0:0