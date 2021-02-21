Руслан вышел на поле на последней минуте матча в Бергамо.

Источник: 24 канал

Самые интересные события поединка Аталанты и Наполи состоялись после перерыва, поскольку первый тайм завершился без голов.

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Зато вторая половина встречи стала чрезвычайно результативной – на двоих команды отличились шестью голами.

Руслан Малиновский вышел на поле, когда все было решено – на 90-й минуте. Можно надеяться, что уже в среду украинец получит больше игровой практики – Аталанта принимает в Реал в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

Виктор Коваленко провел поединок с Наполи на скамейке запасных – новичок все еще ждет своего дебюта.

Благодаря победе Аталанта набрала 43 пункта и делит третье место с Ромой. Команда Паулу Фонсеки имеет матч в запасе, который состоится в воскресенье вечером.

Чемпионат Италии, 23 тур

Аталанта – Наполи 4:2

Голы: Сапата, 52, Госенс, 64, Муриель, 71, Ромеро, 79 – Зелински, 58, Госенс (автогол), 75.