Англия верит в победу на Евро-2020 – фанаты уже просят дополнительный выходной для празднования
Источник:Сайт британського уряду
Англия благодаря скандальному пенальти пробилась в финал Евро-2020, где сыграет с Италией. Британцы уверены в триумфе своей команды.
Болельщики сборной Англии просят правительство сдеалть 12 июля официальноым выходным днем. Петиция собрала 100 тысяч подписей, а следовательно, парламент должен рассмотреть предложение.
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"Трем львам" удалось пробиться в финал Евро впервые за 55 лет. Правда, помог им в этом скандальный пенальти, который заработал Стерлинг. Британские фанаты верят, что их команда победит Италию и готовятся к громким празднованиям.
Напомним, финал Евро-2020 состоится 11 июля на легендарном Уэмбли, поэтому Англия будет играть дома, что даст ей дополнительное преимущество над Италией. Стартовый свисток матча прозвучит в 22:00.Встреча с кумирами – маленькие футболисты, которые исполняли гимн, получили награду: милое видео