Андерлехт победил Брюгге в украинской битве – Михайличенко и Соболь среди лучших: видео
Два игрока сборной Украины вышли в старте и провели на поле весь поединок. Андерлехт Богдана Михайличенко одолел Брюгге Эдуарда Соболя.
Команды забивали только после перерыва. Гости открыли счет усилиями Ноа Ланга. Активное участие в зародыше атаки взял Эдуард Соболь, однако ключевую роль сыграл автор гола. Ланг в очередной раз продемонстрировал фантастические способности – обыграл нескольких соперников и пробил в цель.
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Однако Брюгге не удалось удержать преимущество. Андерлехт за 5 минут отличился дважды. Сначала забил Лукас Нмеча, а затем отличился Самби Локонга. Первую голевую атаку хозяев начал Михайличенко.
WhoScored признал Богдана игроком матча и поставил украинцу 7,95. Эдуард Соболь получил второй лучший балл в составе Брюгге – 6,71.
Брюгге продолжает лидировать с 73 очками. Андерлехт идет третьим и имеет 55 пунктов в активе.
Гол Брюгге
Первый гол Андерлехта
Второй гол Андерлехта
Чемпионат Бельгии, 33 тур
Андерлехт – Брюгге 2:1
Голы: Л. Нмеча, 72, Локонга, 76 – Ланг, 53.
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