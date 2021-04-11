Два игрока сборной Украины вышли в старте и провели на поле весь поединок. Андерлехт Богдана Михайличенко одолел Брюгге Эдуарда Соболя.

Команды забивали только после перерыва. Гости открыли счет усилиями Ноа Ланга. Активное участие в зародыше атаки взял Эдуард Соболь, однако ключевую роль сыграл автор гола. Ланг в очередной раз продемонстрировал фантастические способности – обыграл нескольких соперников и пробил в цель.

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Однако Брюгге не удалось удержать преимущество. Андерлехт за 5 минут отличился дважды. Сначала забил Лукас Нмеча, а затем отличился Самби Локонга. Первую голевую атаку хозяев начал Михайличенко.

WhoScored признал Богдана игроком матча и поставил украинцу 7,95. Эдуард Соболь получил второй лучший балл в составе Брюгге – 6,71.

Брюгге продолжает лидировать с 73 очками. Андерлехт идет третьим и имеет 55 пунктов в активе.

Гол Брюгге

Первый гол Андерлехта

Второй гол Андерлехта

Чемпионат Бельгии, 33 тур

Андерлехт – Брюгге 2:1

Голы: Л. Нмеча, 72, Локонга, 76 – Ланг, 53.