Андерлехт переміг Брюгге в українській битві – Михайліченко і Соболь серед найкращих: відео
Два гравці збірної України вийшли у старті і провели на полі весь поєдинок. Андерлехт Богдана Михайліченка здолав Брюгге Едуарда Соболя.
Команди забивали лише після перерви. Гості відкрили рахунок зусиллями Ноа Ланга. Активну участь у зародку атаки взяв Едуард Соболь, проте ключову роль відіграв автор голу. Ланг вкотре продемонстрував фантастичні здібності – обіграв кількох суперників і пробив у ціль.
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Проте Брюгге не вдалося втримати перевагу. Андерлехт за 5 хвилин відзначився двічі. Спочатку забив Лукас Нмеча, а згодом відзначився Самбі Локонга. Першу гольову атаку господарів розпочав Михайліченко.
WhoScored визнав Богдана гравцем матчу і поставив українцю 7,95. Едуард Соболь отримав другий найкращий бал у складі Брюгге – 6,71.
Брюгге продовжує лідирувати із 73 очками. Андерлехт йде третім і має 55 пунктів у активі.
Гол Брюгге
Перший гол Андерлехта
Другий гол Андерлехта
Чемпіонат Бельгії, 33 тур
Андерлехт – Брюгге 2:1
Голи: Л. Нмеча, 72, Локонга, 76 – Ланг, 53.
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